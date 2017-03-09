違規遭攔竟辱警 男還投訴：「警察打人」

2017-03-09 15:09

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名34歲的郭姓男子昨天下午與尤姓友人騎車行經蘆洲延平派出所前時，因未戴安全帽遭警方攔下，兩人雖配合提供資料，但過程中竟辱罵員警國罵，並發生拉扯，當場依妨害公務罪壓制逮捕。

警方表示，31歲的尤姓男子在盤查過程中辱罵員警「幹你娘」，警方質問後雙方發生拉扯，員警將尤男壓制在地，此時郭男竟上前抓住員警，大喊「警察打人」，雙方發生衝突，一起被逮捕帶回。訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。