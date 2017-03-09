| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》拚戰到最後一刻！台灣抗韓打線與昨日相同 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

獄政改革》監獄超收不夠關 法務部：4年內達成零超收

2017-03-09  15:31

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部長邱太三今天針對獄政改革部分，召開「獄政革新」記者會，邱太三表示，針對受刑人超收的窘境，預計106年至109年，分期完成所有監所新建及擴建計畫，並輔以改善舍房空間配置，達到提升監所人權的目標。

邱太三說，目前包括台北監獄、宜蘭監獄均正辦理分期完成新建及擴建計畫，另外將規劃彰化看守所遷建、雲林第二監獄及八德外役監獄新建及擴建計畫，預估可再增加收容4755名，屆時矯正機關整體受刑人容額將達6萬4000名，4年內達成零超收成果。

邱太三說，除了監所新建及擴建計畫外，另將改變舍房空間配置，除了配合1人1床目標外，未來每位受刑人實際居住空間，將均配置達0.7坪（2.314平方公尺），藉此提升監所人權。

廣告
  • 法務部長邱太三，今天主持獄政革新記者會。（記者錢利忠攝）

    法務部長邱太三，今天主持獄政革新記者會。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法務部 獄政改革 監獄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：獄政改革》監獄超收不夠關 法務部：4年內達成零超收


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.