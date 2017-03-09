獄政改革》監獄超收不夠關 法務部：4年內達成零超收
2017-03-09 15:31
〔記者錢利忠／台北報導〕法務部長邱太三今天針對獄政改革部分，召開「獄政革新」記者會，邱太三表示，針對受刑人超收的窘境，預計106年至109年，分期完成所有監所新建及擴建計畫，並輔以改善舍房空間配置，達到提升監所人權的目標。
邱太三說，目前包括台北監獄、宜蘭監獄均正辦理分期完成新建及擴建計畫，另外將規劃彰化看守所遷建、雲林第二監獄及八德外役監獄新建及擴建計畫，預估可再增加收容4755名，屆時矯正機關整體受刑人容額將達6萬4000名，4年內達成零超收成果。
邱太三說，除了監所新建及擴建計畫外，另將改變舍房空間配置，除了配合1人1床目標外，未來每位受刑人實際居住空間，將均配置達0.7坪（2.314平方公尺），藉此提升監所人權。
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