警所收養流浪兔 「妹妹」成為幼童宣導代言人

兔子「妹妹」是赤山派出所的最佳代言人。（記者邱芷柔攝）

2017-03-09 15:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒鄉的赤山派出所養了1隻叫「妹妹」的流浪兔，由於「妹妹」常在派出所周遭的草皮出沒，讓鄰近的幼兒園學童常到派出所餵食兔子，員警也靈機一動與幼兒園合作宣導，成功吸引孩童目光，成為最佳代言人。

赤山派出所員警表示，約在5年前有兩隻疑似遭到棄養的兔子，流浪到派出所，員警於是收留了兩隻兔子，其中比較年長的兔子已經壽終正寢，而「妹妹」則每天都會在派出所的草皮上活動。

由於派出所周遭多是農地，為了避免「妹妹」誤食噴了農藥的雜草，平常會把「妹妹」關在籠子中，不定期會把籠子打開，讓「妹妹」到派出所旁的草皮放風，天冷時也會把「妹妹」帶到派出所內。

派出所旁的德蘭幼兒園學童，都很喜歡「妹妹」，今天老師就帶著學童們到派出所參訪，員警說，小朋友們的注意力比較沒辦法長時間集中，尤其在宣導的時候，往往會宣導到一半，學童就開始分心，但有了「妹妹」當代言人，學童不僅更專注，也增加了派出所的親和力，讓學童遇到危險狀況能夠主動到派出所尋求協助。