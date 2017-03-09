| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》拚戰到最後一刻！台灣抗韓打線與昨日相同 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

獄政改革！假釋透明化 強化被害人與社區參與

2017-03-09  15:08

〔記者謝君臨／台北報導〕司改國是會議近日來正如火如荼展開，法務部繼上次主動召開「人民參與檢察與精緻偵查」記者會，宣示自我改革方案，今再召開「獄政革新」記者會，盼能藉此提升受刑人的人權，並同時強化矯正機關之教化、復歸功能，完善獄政以達成刑事司法的終局任務。

法務部長邱太三表示，本次「獄政革新」可概分為四要點，包括「一人一床，四年零超收，提升監所人權」、「引進教誨志工，推動家庭支持方案，兼顧教化與戒護」、「假釋透明化：被害人與社區參與，假釋決定有司法救濟」，以及「跨域結合企業技訓，輔導證照取得，支援長照需求」。

針對「假釋透明化」部分，法務部長邱太三表示，已建構假釋審核基準，廣納專家、學者及實務工作者意見，以「犯行情節」、「犯後表現」及「再犯風險」（含前科紀錄）等審酌面向之「假釋審核參考原則」。

其中「犯後表現」即聽取被害人與社區意見，目前監獄在審核假釋前，均有書面告知並徵詢被害人及社區意見，特別是針對暴力及性侵害犯；未來更將規劃以影音或列席等方式讓被害人與社區參與。

另一方面，在照顧被害人、社區感受同時，並遵照大法官釋字第691號意旨，讓受刑人對假釋之決定得提起行政爭訟，保障司法救濟權，並於監獄行刑法修正草案增訂復審及聲明異議程序，更能確保受刑人之救濟權益。

廣告
  • 法務部長邱太三說明獄政改革要點。（記者謝君臨攝）

    法務部長邱太三說明獄政改革要點。（記者謝君臨攝）

  • 獄政改革要點。（記者謝君臨攝）

    獄政改革要點。（記者謝君臨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假釋 獄政 獄政改革 邱太三
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：獄政改革！假釋透明化 強化被害人與社區參與


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.