最有禮貌的搶匪？ 攔車說「不好意思，搶劫」被送辦

2017-03-09 15:02

〔記者王冠仁／台北報導〕27歲柯姓男子，前天晚上7點多，拿著一把雨傘跑到台北市貴陽街、中山南路口，在該處對著往來人車開口討錢。他一直「碰壁」，最後居然攔下開車經過的留姓車主，一開始先要求「可以載我一程嗎？」他被留拒絕後，居然開口「不好意思，搶劫」。

柯嫌隨後還伸手要打開留的車門，幸虧當時車門上鎖；柯「行搶」不成，自行離去，留隨後還下車追趕他，但柯立即攔下一部計程車離去。

警方獲報追查，昨天循線到柯新北市板橋區住家逮人，警方發現他無業且疑似有精神障礙，此外他雖然開口表示要行搶，但並無實際作為，因此將他依妨害自由罪嫌送辦。

警方說，循線找到當時載柯返家的計程車司機時，司機氣得說，當天載柯回到板橋的車資是230元，但柯身上只有2百元，他竟丟了錢就走，他見對方「怪怪的」當下才沒追究。