近視破千度 男子跌落河床幸無大礙

2017-03-09 14:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市45歲隋姓男子，疑似因為心情不佳，前天入住苗栗縣泰安鄉一處民宿，但隋男出外散心時不慎跌倒，受困於虎山橋下河床中，今天被當地居民發現通報消防隊救援。

消防隊抵達現場後，隊員綁上繩索配合器材車纜繩吊掛與三角吊帶將隋男救起，隋男意識清楚，僅被芒草割傷可自行行走，已送醫治療。

對於為何跌落山谷，隋男表示「不清楚」，而且因近視超過一千度，跌倒時眼鏡遺失，才會找不到路脫困。