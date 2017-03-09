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近視破千度 男子跌落河床幸無大礙

2017-03-09  14:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市45歲隋姓男子，疑似因為心情不佳，前天入住苗栗縣泰安鄉一處民宿，但隋男出外散心時不慎跌倒，受困於虎山橋下河床中，今天被當地居民發現通報消防隊救援。

消防隊抵達現場後，隊員綁上繩索配合器材車纜繩吊掛與三角吊帶將隋男救起，隋男意識清楚，僅被芒草割傷可自行行走，已送醫治療。

對於為何跌落山谷，隋男表示「不清楚」，而且因近視超過一千度，跌倒時眼鏡遺失，才會找不到路脫困。

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  • 近視破千度，男子跌落河床幸無大礙（記者蔡政珉翻攝）

    近視破千度，男子跌落河床幸無大礙（記者蔡政珉翻攝）

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