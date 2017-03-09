| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》拚戰到最後一刻！台灣抗韓打線與昨日相同 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

獄政改革》擴建北監、宜監 法務部：朝1人1床努力

2017-03-09  15:11

［記者錢利忠／台北報導］繼日前法務部召開記者會，宣示檢察體系自我改革後，今天再針對獄政改革部分召開記者會，強調不需等待司改國是會議，法務部將立即啟動第二波「獄政革新」，以提升受刑人的人權，強化矯正機關的教化、復歸功能，完善獄政以達成刑事司法的終局任務。

法務部長邱太三表示，矯正機構是要銜接走錯路的受刑人，給予教化與技能的訓練，祝福受刑人回歸社會後，能重啟新的人生，過去矯正效果雖然不斷改進，但仍未能符合社會各界期待，未來台北監獄、宜蘭監獄等將擴建，朝1人1床、4年零超收等目標前進。

邱太三說，礙於現有硬體設施的限制，矯正機關長期處於超額收容的窘境，未來將在務實可行及兼顧戒護安全的情況下，採分年方式逐步推動，改善收容人居住品質。

邱太三表示，105年已完成增設9465個床位，已有18個監所機關達成1人1床的目標，另將推動監所改建、擴建方案，預計106年至109年分期完成監所新、擴建計畫。

廣告
  • 法務部長邱太三今天主持獄政革新記者會。（記者錢利忠攝）

    法務部長邱太三今天主持獄政革新記者會。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：獄政改革》擴建北監、宜監 法務部：朝1人1床努力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.