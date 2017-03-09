獄政改革》擴建北監、宜監 法務部：朝1人1床努力
2017-03-09 15:11
［記者錢利忠／台北報導］繼日前法務部召開記者會，宣示檢察體系自我改革後，今天再針對獄政改革部分召開記者會，強調不需等待司改國是會議，法務部將立即啟動第二波「獄政革新」，以提升受刑人的人權，強化矯正機關的教化、復歸功能，完善獄政以達成刑事司法的終局任務。
法務部長邱太三表示，矯正機構是要銜接走錯路的受刑人，給予教化與技能的訓練，祝福受刑人回歸社會後，能重啟新的人生，過去矯正效果雖然不斷改進，但仍未能符合社會各界期待，未來台北監獄、宜蘭監獄等將擴建，朝1人1床、4年零超收等目標前進。
邱太三說，礙於現有硬體設施的限制，矯正機關長期處於超額收容的窘境，未來將在務實可行及兼顧戒護安全的情況下，採分年方式逐步推動，改善收容人居住品質。
邱太三表示，105年已完成增設9465個床位，已有18個監所機關達成1人1床的目標，另將推動監所改建、擴建方案，預計106年至109年分期完成監所新、擴建計畫。
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