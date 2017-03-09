| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》拚戰到最後一刻！台灣抗韓打線與昨日相同 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

寧靜社區傳巨響 中和40歲婦墜6樓無生命跡象

2017-03-09  14:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕今下午1時許，新北市中和區景平路989巷某社區大樓傳墜樓，1名年約40歲婦人自6樓墜下，落地當場失去呼吸心跳，路人見狀趕緊通報119，目前已將婦人送醫，警方也循線聯絡道婦人丈夫趕去醫院。

警衛表示，這名婦人為6樓住戶，而警方進一步搜查，發現6樓外窗緊閉，該戶大門也深鎖，目前尚無法得知這名婦人是否留有遺書，確切自殺原因仍有待釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 大樓情境照。

    大樓情境照。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 墜樓案 墜樓身亡
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：寧靜社區傳巨響 中和40歲婦墜6樓無生命跡象


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.