寧靜社區傳巨響 中和40歲婦墜6樓無生命跡象

2017-03-09 14:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕今下午1時許，新北市中和區景平路989巷某社區大樓傳墜樓，1名年約40歲婦人自6樓墜下，落地當場失去呼吸心跳，路人見狀趕緊通報119，目前已將婦人送醫，警方也循線聯絡道婦人丈夫趕去醫院。

警衛表示，這名婦人為6樓住戶，而警方進一步搜查，發現6樓外窗緊閉，該戶大門也深鎖，目前尚無法得知這名婦人是否留有遺書，確切自殺原因仍有待釐清。

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