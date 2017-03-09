「先生來做愛吧！」 台中公園驚見約砲女

2017-03-09 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕公園應該是一個讓民眾可以休閒娛樂的地方，但有媒體報導，傳出有女子在台中公園隨機約砲，看見男人就開口「先生來做愛吧，一百塊！」。

據《蘋果日報》報導，有一位民眾星期一下午近2點直擊，在台中公園的日月湖旁花圃一名年約40歲的女子，看見他走近，就在2公尺外的距離開口詢問：「先生要做愛嗎？一百塊。」該民眾被這名女子突然其來的舉動給嚇到，連忙揮手拒絕。

《蘋果日報》記者重回現場發現該名女子依然在同個地點，隨機向男人搭訕，完全沒看到警方或是社會局人員前來處理，對此，有網友質疑「萬一遇到壞人怎麼辦？」。

台中第二警分局台中公園駐在所警員表示，沒有接到相關訊息，「且過程並不合理」，查證後發現，近日有一名有2次強制送醫紀錄的精神異常女子經常出現在公園，將調閱監視器查證是否為同一人。