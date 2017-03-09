不原諒網路霸凌！ 張正琪控4網友加重誹謗
台大教授張正琪控4網友加重誹謗。（記者謝君臨攝）
〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕捲入台大論文造假風波遭解聘的口腔生物科學研究所教授張正琪，本月2日召開記者會喊冤，出示證據強調自己並未造假，並指台大校長楊泮池與主秘林達德都要她閉嘴，讓網路上的批評與責難延燒數月，誹謗言論高達近14萬筆，張不滿4名網友留言侮辱其名譽，今至台北地檢署控告4人涉加重誹謗。
今天下午2點，張正琪在委任律師江皇樺的陪同下，前往北檢提告；張正琪受訪表示，今天主要針對去年11月11日以後，網路上的不實指控，對其私生活領域的不實散布，表達絕不妥協立場，今天提出第一波訴訟名單，之後會在整理，交由律師處理。
針對網友謾罵內容，張正琪指出，包括不實散布她在實驗室不當的行為、收錢、跟老師有不當關係，都是不實指控，在這幾個月留言數目達到13萬8千筆，懷疑這是有系統、策動風向的行為，決不原諒這樣的網路霸凌。
記者詢問張正琪是否認識控告的4名網友，張正琪回說，可能是認識的，有懷疑是實驗室的學弟，但並無直接證據；網友指她指示學生、學弟妹作假data，這是非常過分的指控；張正琪強調：「我們做學問的人，清白跟名譽是我們唯一擁有的東西，我決不容許他人賤踏我的清白。」
去年底，台大生化所教授郭明良團隊爆發論文造假風暴，其中有8人於95年至105年間，被控多篇論文涉及造假；上月24日，台大解聘郭明良、張正琪，張還遭撤銷教授證書，5年內不受理教授資格申請與5年後不得申請研究計畫補助，為本事件懲處最重的一位。
本月2日，張正琪打破沉默，召開記者會喊冤，表示台大教評會共調查17篇論文，認定有4篇造假，主要是圖片造假，但她在這4篇論文中，並不負責實驗及圖片，且其中2篇她還是第三作者，另2篇則未參與，遭撤稿的2008年JBC的論文，她僅是第三作者卻遭重懲，痛批教評會「指鹿為馬」。
此外，張正琪還說，事件爆發後台大校方曾於去年11月將她叫到校長室，當時與會成員包括校長楊泮池、副校長郭大維、主秘林達德與郭明良，其中楊泮池與林達德都要她閉嘴，不要對外發言，他們會處理，她才一直忍耐，讓網路上的批評與責難延燒數月。
張正琪要求，台大應撤銷對她的懲處決定，重新啟動公開透明的調查，她也將依法定程序進行申覆及行政訴訟，捍衛清白，並針對網路霸凌言論搜證提告。
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