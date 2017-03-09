「冠脂妥」偽藥原料來自中國 檢方不予證實

2017-03-09 14:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕批號MV503、MK479的降血脂藥品「冠脂妥」爆發偽藥事件，目前已全面回收，衛福部長陳時中今天在立法院接受質詢，在立委逼問下，表示「偽藥原料藥來自中國」，對此，檢方「不予證實」，僅表示將再追查下游廠商及偽藥流向。

出身藥局世家的男子潘立武，與男子潘駿達涉嫌偽製批號MV503的降血脂藥物「冠脂妥」，周一遭法院羈押禁見，而2人是否亦涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，及外傳降血脂的力清之、維妥力，降血糖的「佳糖維」三藥品也有偽藥疑慮，檢調都將進行釐清調查。