爵士鼓老師涉毒 車內、背包起獲各式毒品
2017-03-09 14:32
〔記者邱俊福／台北報導〕唐姓爵士鼓老師，今天凌晨駕車行經北市大安區時，遭北市警大安分局新生南路派出所攔檢，當場從後車廂、置物櫃與隨身側背包內起獲MDMA、愷他命、一粒眠等各式毒品。
35歲唐嫌雖供稱，背包內含有MDMA、愷他命毒品的膠囊，是密醫交給的鼻炎藥，以及汽車常借多名友人使用，毒品不知誰置放，但警方認為毒品近400公克量非常大，不排除從事販毒，將擴大偵辦。
警方說，今日零時40分許，北市辛亥路與新生南路口攔檢一輛自小客車時，駕車的唐嫌神態自若，但警員發現凌亂的後車廂一個紙箱內，有包疑似愷他命物品，唐嫌先辯稱為餐廳用的清潔劑，警員不予採信，初驗呈毒品陽性反應。
隨後，警方於唐嫌隨身側背包、駕駛座前方置物箱又查獲MDMA、一粒眠等毒品，全案將唐嫌依毒品送辦，並持續深入追查毒品流向，向上溯源。
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