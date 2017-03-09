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大膽怪癖男 摸進女外勞房內打手槍遭逮

2017-03-09  14:40

〔記者李忠憲／台中報導〕大雅區46歲廖姓男子本身有妻子及2名分別16歲及12歲的兒子，家境不錯，卻因本身疑有特殊性癖好，喜愛女性內衣褲，妻子婚前雖知情，但也不以為意，也未就醫。

有怪癖的廖男，1個月前在雅潭路4段巷內的女外勞員工宿舍外的機車上，撿到該宿舍大門磁扣，本月6日上午11時許按耐不住騎機車前往該宿舍，用磁扣順利進入後，跑到4樓頂樓的曬衣場，拿出相機頻拍女性內衣褲，更偷走1件女性內衣及T恤後離開。

廖男得手後食髓知味，當天下午2時許再度進入宿舍，他發現3樓有一間房間門未關，探頭一看，發現越南籍的28歲張姓女子正在睡覺，他先拿出相機拍照後離開。數分鐘後，住張女隔壁的女同事還出來查看，未發現異狀後再進入房間。

廖男隨後再到張女房門口，開始褪下運動褲，掏出生殖器撥弄，進入房間後他又偷走另一個磁扣，然後躺在床旁的地板上呈大字形「打手槍」。張女隱約聽到男人喘息聲，眼睛一張竟發現有一個男子正看著她打手槍，嚇得大聲尖叫。廖男見狀趕緊起身，不疾不徐，一邊打手槍一邊離開。張女立刻通知阮姓舍監，之後去收驚，隔日報案。

豐原警分局馬岡派出所獲報立刻到現場調閱監視器畫面，鎖定廖男騎乘的電動機車，在8日中午前往廖男家，起出2個門禁磁扣及相機，但相機內照片都已被刪除。

廖男坦認犯行，廖妻得知後到派出所，兩人相擁而泣。警方雖感同情，但廖男已涉犯竊盜、妨害自由及妨害風化罪，最後仍遭依法移送法辦。

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  • 廖男用門禁磁扣潛入女外勞宿舍。（記者李忠憲攝）

    廖男用門禁磁扣潛入女外勞宿舍。（記者李忠憲攝）

  • 廖男潛入宿舍，疑先偷拍沒未關上且熟睡的女外勞。（記者李忠憲翻攝）

    廖男潛入宿舍，疑先偷拍沒未關上且熟睡的女外勞。（記者李忠憲翻攝）

  • 廖男到曬衣場偷取一件女內衣及T恤。（記者李忠憲翻攝）

    廖男到曬衣場偷取一件女內衣及T恤。（記者李忠憲翻攝）

  • 廖男偷取女內衣及T恤後準備離開。（記者李忠憲翻攝）

    廖男偷取女內衣及T恤後準備離開。（記者李忠憲翻攝）

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相關關鍵字： 妨害自由 妨害風化罪 打手槍 竊盜
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