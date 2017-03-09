貨車撞砂石車 逃逸外勞被拋出摔死

2017-03-09 14:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台三線雲林古坑柴裡橋附近今天發生車禍，一輛貨車疑似開過頭迴轉時不慎撞上前方停等紅綠燈的砂石車，因撞擊力道猛烈，坐在車後的一名男子被拋出車外，傷重送醫不治。

斗南警方今天早上接獲報案，指台三線古坑柴裡橋附近發生車禍有人受傷，通報古坑消防分隊前往將受傷男子送醫急救。

蘇姓貨車司機表示，他早上搭載一名外勞，從嘉義行駛台三線要到古坑湳仔村一處養雞場工作，開到柴裡橋時發現開過頭，迴轉時撞上前方停等紅綠燈的砂石車，坐在後坐的外勞被拋出車外。

砂石車司機指出，停等紅綠燈時突然「砰」一聲，回神下車查看，才知被貨車追撞。

警方表示，貨車蘇姓司機酒測值0.36超過標準，貨車擋風玻璃破裂，死亡外勞疑似為逃逸外勞，詳細身分警方根據身上證件查證中。

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