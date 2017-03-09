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埔里分局破獲職業賭場 新住民也沈淪賭海

2017-03-09  14:18

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局今天在埔里鎮三民路民宅破獲職業賭場，逮捕57歲陳姓負責人以及22名賭客，其中8人還是分別來自中國、越南的新住民，並查扣各式賭具及賭資2萬8000多元，訊後將主嫌及多名同夥依賭博罪嫌送辦，賭客則依社會秩序維護法進行裁罰。

以往縣內大型職業賭場往往隱身僻靜山區，但埔里分局則是接獲線報，指在埔里鎮三民路的透天民宅，平時看來無異，但一到晚上人員進出頻繁，還有打扮入時的外籍女性，十分可疑。

警方則向南投地檢署申請搜索票，由分局長潘金葉率隊，連同刑警大隊、保安隊、督察科等單位前往查緝，趁把風人員開門之際立即衝入屋內，當場查獲現年57歲陳姓負責人，把風的劉姓男子、彭姓屋主、吳姓會計，以及22名賭客，其中包括8名來自中國、越南的新住民也沈淪賭海。

現場查扣筒子麻將、天九牌等賭具，以及帳冊、抽注夾、點鈔機及賭資2萬8300元，警方將26人帶回偵訊，警方調查，賭場以「推筒仔」與賭客比大小，陳姓負責人在莊家每贏1萬元，即可抽頭300元，賭客每贏得1萬元也比照辦理，警方訊後將4名嫌犯依賭博罪嫌送辦，22名賭客則依社維法裁罰。

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  • 警方現場查扣賭具及賭資2萬8300元。（記者 佟振國翻攝）

    警方現場查扣賭具及賭資2萬8300元。（記者 佟振國翻攝）

  • 埔里分局於埔里鎮三民路一戶透天民宅查獲職業賭場。（記者佟振國翻攝）

    埔里分局於埔里鎮三民路一戶透天民宅查獲職業賭場。（記者佟振國翻攝）

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