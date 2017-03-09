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應召站走主題風 專挑具「名模」架式中國賣淫女

2017-03-09  14:35

〔記者王冠仁／台北報導〕綽號「阿松」的陳姓男子（48歲），長期在大台北地區經營應召站，他為了「區隔市場」，鎖定高經濟水準的商務客，並以「高級精品、高價位」中國名模短期來台接客為噱頭吸引嫖客。

陳某為讓賣淫女保有一定水準，除每月定期前往中國2、3次「面試」外，甚至還會安排應召女拍攝清涼照、製作真人秀短片放上網路，再透過淫媒以通訊軟體散步並取信嫖客，藉此營造出應召女具名模架式，避免被客人打槍。

移民署說，不少應召站都會用「人圖不符」的修圖照來攬客，陳嫌為求「做口碑」，對外宣稱應召女與照片一樣漂亮，藉此來鞏固客源。

陳讓中國籍應召女以觀光自由行名義來台後，就將她們帶去事先安排好的飯店，再讓嫖客前往消費；他底下每日約有20名應召女「上工」，每日工作時間更高達15小時以上，十分血汗。

移民署說，由於陳嫌應召站刻意走「高檔」路線，因此應召女每次賣淫價碼都高達上萬元，粗估他每日不法所得高達50多萬。

移民署接獲檢舉追查，兵分多路到新北市永和區陳嫌住家逮人，再逮捕他同夥、馬伕共8人，以及4名中國籍賣淫女，並分別依人口販運、妨害風化等罪嫌送辦。

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  • 陳嫌與同夥被送辦。（記者王冠仁翻攝）

    陳嫌與同夥被送辦。（記者王冠仁翻攝）

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