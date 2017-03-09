攔車說：不好意思搶劫 男子被車主追著跑

2017-03-09 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕史上最有禮貌犯罪？有民眾在路上開車時遇到搶劫，離奇的是，對方態度相當「有禮」，但這顯然無法澆熄車主的怒氣，怒飆五字經後下車追人，警方也在昨日循線逮捕搶劫男子，依妨害自由罪嫌函送法辦。

留姓車主在臉書《爆料公社》PO出行車紀錄器，當時他開車行駛於北市貴陽街一段靠近中山南路，在等紅燈時忽有一名男子敲窗，詢問留男是否能載他一程。

留男遲疑一下後表示不方便，該男子突改口說「不好意思，搶劫」，並試圖拉扯車門，所幸留男有將車門上鎖，沒讓對方得逞，且發現搶劫男子手上只有一把雨傘，怒飆五字經後下車追人，但搶劫男子即時攔下一輛計程車逃逸成功。

根據《蘋果日報》報導，留姓車主事後報警，警方調閱監視器掌握搶劫男子身分，發現他有妨害公務前科，案發當晚徘徊在街上向人要錢，最後碰上留男才搭車逃跑。警方昨日前往男子家中找人，他也坦承犯案，被依妨害自由罪嫌函送法辦。

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