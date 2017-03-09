外籍騎士合歡山落難 仁愛分局員警伸援手

2017-03-09 13:49

〔記者佟振國／南投報導〕1名外籍人士來台騎自行車環島，昨天行經南投縣仁愛鄉台8線中橫公路榮興路段，因後輪被異物刺破，無法繼續行程，眼見天色昏暗，當地已屬合歡山區，氣溫接近0度，仁愛分局榮興派出所員警發現後除協助補胎，也提供熱食驅寒，並協助至大禹嶺民宿暫住一晚，讓外籍遊客感激萬分，也做了最佳的國民外交。

仁愛分局榮興派出所所長徐木淋及警員林存禮，昨天下午3時許發現這名外籍人士牽著自行車到派出所請求協助，以手機翻譯軟體溝通，得知他來台灣騎自行車環島，但不久前後輪被異物刺破，無法繼續行程，前後也無店家，只見派出所還開著，趕緊求助。

所長除了協助補胎，見外籍人士僅穿簡便式雨衣，全身濕透、不斷發抖，吃過員警為他煮的泡麵及電暖爐暖身，才逐漸恢復活力，晚間則安排至大禹嶺民宿暫住一晚，隔天繼續前往花蓮，行前這名外籍遊客再次感謝台灣「波麗士大人」在患難時伸出援手。