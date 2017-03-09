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多名會員遭約談 石門農會：非常遺憾

2017-03-09  13:33

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市石門區農會在這兩天陸續有多名會員受到檢調約談。農會理事長曾清松接獲此消息表示訝異，且感「非常非常遺憾」。

曾清松參與石門區農會工作多年，他說，過去石門區的農民都是很可愛的，實在不知道這次怎麼會搞出這樣事情，在選舉前就常和會員說，想要吃甚麼就自己賺、自己做，這樣吃起來才好吃；若是吃別人給的，吃起來就難受了，「我們想要一個乾乾淨淨的選舉，對於這件事情非常非常遺憾」。

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  • 石門區農會多名會員遭檢調約談。（圖為石門區農會官網）

    石門區農會多名會員遭檢調約談。（圖為石門區農會官網）

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