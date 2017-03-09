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丟包毒品... 竟被好心路人拾起交付警

2017-03-09  13:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕日前晚間同為25歲廖姓、陳姓男子開車行經新北市板橋區四川路，因他們駕駛車輛左後車燈故障遭警攔查，坐在副駕駛座的陳某趁車子靠邊停慢慢滑行時，將身上裝有大量毒品的包包偷偷往車窗外丟，沒想到竟被後方「好心路人」看到，拿著包包往前跑說「先生你東西掉囉！」警方一查看，發現裝有數包安毒、K毒，立將2人逮捕。

最瞎的是，當時廖、陳2人還一直辯稱「不是、真的不是我們的，你搞錯了！」但警方查閱密錄器，陳嫌開窗丟包包之舉也被監視器拍下，賴也賴不掉。警方調查，廖嫌有毒品、殺人未遂等前科，陳嫌則無。警方搜出安非他命6包共12.93公克，以及K他命11包共14.2公克，警方懷疑2人涉嫌持有並販毒，訊後依毒品罪嫌將2嫌移送法辦。

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  • 警方將民眾拾獲裝有毒品包包給2嫌看。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將民眾拾獲裝有毒品包包給2嫌看。（記者徐聖倫翻攝）

  • 警方查獲數包K他命。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查獲數包K他命。（記者徐聖倫翻攝）

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