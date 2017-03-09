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搗破竹聯幫八德捍衛隊 19人就逮

桃警搗破竹聯幫八德捍衛隊。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-03-09  13:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕廖姓男子自組竹聯幫八德捍衛隊，在桃園市八德區一帶逞凶鬥狠，去年曾因不滿搶麥克風，就將被害人活活打死，桃警昨、今兩天掃黑，搗破竹聯幫八德捍衛隊，逮捕廖男等19人到案。

警方調查，八德地區近年因土地重劃及捷運即將動工，商機無限引來廖姓男子等人覬覦，對外以「竹聯幫八德捍衛隊」自居，並以企業做為掩護。

警方調查，廖男為讓八德捍衛隊迅速成名，於去年5月間率眾分持霰槍械與四海幫分子火拼，7月間藉故修車有瑕庛，率眾砸毀車行，嚇的被害人遠走他鄉，9月間又在八德區介壽路之「快樂吧KTV」，因搶麥克風起口角，糾眾將無辜被害人打成重傷，並塞進後車廂準備棄置，雖經警攔截圍捕即時救出傷者送醫，但被害人仍宣告不治，檢警在太平間勘驗死者遺體時，發現死者雙手緊握、死不瞑目。

警方調查，廖男等人另以直銷公司經銷商為幌子，吸引不特定人士上課，誆稱加入會員能一夜致富，因入會費高達4萬8000元，便誘騙會員先簽下本票入會，無力繳納時反遭廖男手下暴力討債、毆打成傷，許多被害人因而逃往東部及南部避難。

八德警方報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，歷經1年的蒐證，於昨、今兩天會同市刑大、桃園、中壢、平鎮、龍潭、大溪、龜山、蘆竹、大園等分局，逮補廖男等19人到案，並查扣相關證物。

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  • 桃警搗破竹聯幫八德捍衛隊。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃警搗破竹聯幫八德捍衛隊。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃警搗破竹聯幫八德捍衛隊。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃警搗破竹聯幫八德捍衛隊。（記者鄭淑婷翻攝）

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