澎水教學大樓傳火警 緊急疏散500多名學生

2017-03-09 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖高級海事水產職業學校今日上午突然發生火警，由於時值上課時間，校方緊急疏散500餘名師生，並迅速報警，同時派員進入火場地點，以滅火器及水線加入救援，趕在消防車抵達前就已控制撲滅，詳細失火原因刻進行鑑識中。

消防局調查指出，今日上午9時50分許，澎水莊敬樓教學大樓頂樓，突然冒出陣陣黑煙，校方接獲通報後，立即啟動緊急應變措施，以廣播系統通知上課師生離開教學大樓，並由編組的防火隊成員，持滅火器及鋪設水線趕往頂樓，一時之間500餘名學生全部湧入操場，遠離火警現場。

校方防火隊成員趕抵火場後，發現起火點在工地堆積的廢紙板及棧板上，立即以滅火器及水線控制火勢，在消防車趕抵之前就已撲滅，結束一場虛驚，由於擔心火苗再起，因此校方人員將紙板一一分開放置地上，再不斷灌水，避免死灰復燃；消防局人員也在現場進行蒐證，鑑識起火原因。

據了解，起火點為日前已完工的頂樓太陽能板區，現場有施工廠商尚未清除的廢紙板及棧板，原本考量學生上課時間，安排假日清運工程廢棄物，但上週假期因出借場地為國家考場暫停，今日卻發生火警，初步懷疑為學生偷上頂樓抽菸、亂丟菸蒂釀災，現正進行火場鑑識工作，釐清失火責任歸屬。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆