欠債壓力大摔死「喵星人」 男子虐貓吃官司

2017-03-09 12:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 28歲王姓男子去年7月5日，到桃園市動物保護教育園區，領養了1隻虎斑貓，才領養了2個月，他竟因欠債壓力大，將貓抓起朝牆壁丟擲，導致貓兒胸肋處斷裂死亡，志工追蹤貓兒領養狀況發現王男虐貓惡行。

王男被依違反動物保護法送辦，他坦承因債務壓力拿貓摔牆出氣，桃園地檢署檢察官認為他涉案明確，偵結向法院聲請簡易判決。