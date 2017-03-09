縮骨功再世？竊賊鑽30公分門花行竊得逞

2017-03-09 12:57

〔記者佟振國／南投報導〕莫非學了武俠小說裡的縮骨功？南投縣國姓鄉石門村的土地公廟日前遭竊，徐姓、彭姓聯手以油壓剪破壞土地公廟門的鐵條裝飾，身形瘦小的彭嫌竟能穿越僅寬約30公分的空間，輕鬆進入廟內搜刮上萬元的香油錢，2人食髓知味，前天深夜再到土地公廟偷錢，終於被早有警覺的信徒與警方當場查獲，彭嫌束手就擒，徐嫌則趁隙逃逸，警方正全力追緝。

國姓鄉石門村2鄰的土地公廟早期是直接建造在一塊巨大的岩石上，居民、信徒參拜，必須攀爬人工開鑿出的石梯，成為「石頭上的土地公」，也是村內特色景點，不少遊客前往參觀，但也成為歹徒下手目標。

上週六深夜有多次竊盜前科的徐姓男子，夥同網路遊戲結識的彭姓男子到土地公廟行竊，想直接破壞窗邊的香油錢箱偷錢不成，2人再以油壓剪破壞廟門上的鐵條裝飾門花，出現約30公分的縫隙，身形瘦小的彭嫌宛如熟練武俠小說裡的縮骨神功，整個人輕鬆穿越縫隙，進入廟內大肆搜刮，得手現金1萬多元揚長而去。

2人食髓知味，前天深夜再度對土地公廟下手，這次彭嫌在下方把風，徐嫌下手行竊，終於被早有準備的居民及警方查獲，彭嫌當場就逮，訊後依竊盜罪嫌移送法辦，徐嫌則趁隙逃逸，警方持續追緝中。