| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

林郁方被毆、嗆「見一次打一次」 獲判賠12萬

2017-03-09  12:41

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍前立法委員林郁方前年參加新黨立委造勢晚會時，遭洪姓榮民毆打頭部，還恐嚇稱「以後我見一次打一次」，林郁方檢具腦震盪等診斷書提告求償12萬元，洪男指他是清寒榮民，林求償過高，高等法院今仍判洪男應賠償12萬元定讞。

刑事部分，林郁方控告洪姓榮民傷害、恐嚇罪，洪男各被判拘役10天，得易科罰金1萬元，及罰金4000元定讞。

判決指出，前年8月22日晚間7時許，林郁方參加新黨在北市大安區舉行立委造勢晚會時，洪姓榮民因不滿林郁方任立委期間協助處理國防部占用土地一事的結果，突然出手毆打林郁方頭部，造成頭部外傷及腦震盪，旁人緊急勸阻後，洪男仍以「以後我見一次打一次」恐嚇林郁方。林郁方不滿，提出傷害、恐嚇罪告訴，並求償12萬元。

洪姓榮民辯稱，只徒手打林郁方頭部一下，林傷勢輕微並未造成傷害，應不需看醫生，另承認對林說「以後我見一次打一次」的話，但只是一時氣話，而且是他主動報警並自首，而且他是低收入戶、有身心障證明，也罹患精神疾病，林郁方求償12萬元，金額過高。

高等法院審酌林郁方曾任多屆立委，在公共場合先遭洪姓榮民毆打、並恐嚇，使林心生畏懼，擔心再受攻擊，判洪男應賠償12萬元定讞。

廣告
  • 林郁方曾遭洪姓榮民毆打頭部，還恐嚇「以後我見一次打一次」。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    林郁方曾遭洪姓榮民毆打頭部，還恐嚇「以後我見一次打一次」。（資料照，記者涂鉅旻攝）

  • 國民黨前立委林郁方遭洪姓榮民毆打頭部、恐嚇，高等法院今判洪男應賠償林12萬元定讞。（記者楊國文攝）

    國民黨前立委林郁方遭洪姓榮民毆打頭部、恐嚇，高等法院今判洪男應賠償林12萬元定讞。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 恐嚇 林郁方 毆打
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：林郁方被毆、嗆「見一次打一次」 獲判賠12萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.