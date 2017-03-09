貪小便宜！為了37元 老翁偷竊送辦

2017-03-09 12:41

〔記者陳薏云／台北報導〕天冷吃火鍋卻貪小便宜？新北市一名73歲林姓老翁，昨上午9時許前往新北市永和區民生路一間量販店購物，結完帳走出店外卻造成警鈴大響，店家通報警方到場，竟在老翁身上搜出雞湯塊未結帳，為了37元的貪小便宜，老翁因此吃上竊盜罪嫌遭移送。

警方調查，林嫌無前科，昨日買了沙茶醬跟養樂多，明明身上還有多餘的現金，卻因為貪小便宜而將未結帳的雞湯塊藏在口袋裡，林嫌向警供稱「只是好奇才偷」，卻因為37元遭警方逮捕，林嫌不斷懇求警方不要通知家人，訊後依竊盜罪嫌移送。