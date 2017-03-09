被咬販賣安毒 屏東吳姓鄉代喊冤仍被訴
〔記者黃建華／高雄報導〕2014、2015年澳洲和台灣警方相繼查獲郵包走私安毒以及旅客夾帶安毒，企圖闖關走私到澳洲案，綽號「虎哥」的幕後首腦陳建銘落網在押期間，咬出毒品來源是屏東縣一名吳姓鄉民代表，但吳男矢口否認，並辯稱陳男匯給他的錢「是合夥投資網拍服飾的錢」，但仍遭警方函送法辦，高雄地檢署今偵結，以販賣二級毒品罪嫌將他起訴。吳姓鄉代確切涉案程度，還有待法院進一步審理。
雄檢起訴指出， 2014年11月25日澳洲聯邦警察查獲一個從台灣高雄寄發的包裹，內有安非他命毛重515公克，通知我國警方。同年12月3日，桃園國際機場安檢查獲王姓等4名男女旅客搭飛往澳洲之中華航空公司cr051 號班機時，行李箱暗藏5公斤安毒，將4嫌逮捕，供出是接受招待前往澳洲旅遊，不清楚行李有安毒。
隔年1月，桃園中正機場又查獲有人以陶瓷娃娃夾藏5百多公克安毒，企圖透過快遞公司寄往澳洲。
電信警察大隊偵三隊與新興警分局、航警局循線查出相關安毒走私都與綽號「虎哥」的陳建銘有關，將他逮捕，陳男在押一個多月，供出毒品來源都購自屏東竹田吳姓男子，第一次35萬元購買5百多公克，交由不知情蔡姓男子寄往澳洲，第二次購買5公斤多，言明285萬元，但只交付105萬訂金，第三次則匯款9千美元到吳男指定帳戶，另有一次叫女友向吳男拿安毒，交付32萬元，放在陳的機車置物箱，但1月27日就在高雄修武街被查獲。
警方傳喚吳男到案才知他是屏東縣的鄉民代表，但吳矢口否認販賣毒品給陳男，辯稱陳男匯入的款項是合夥投資網拍服飾的錢，並稱當時在選舉鄉代，不便提供自己的帳戶匯錢，才指定別人的帳戶讓陳匯錢。因吳並非現行犯，警方訊後將吳函送法辦，但雄檢偵結，今仍將吳姓鄉代以涉嫌販賣二級毒品罪嫌起訴。
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標題：被咬販賣安毒 屏東吳姓鄉代喊冤仍被訴
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