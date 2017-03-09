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白沙屯媽祖回鑾 巡官執勤昏倒命危送醫急救

通霄分局巡官蔡金吉。（擷取自蔡金吉臉書）

2017-03-09  12:26

〔記者張軒哲／台中報導〕苗栗縣警局通霄分局巡官50歲蔡金吉，今日上午執行長白沙屯媽祖回鑾勤務時，突然昏倒在巡邏車上，蔡員口吐白沫，轉送大甲光田醫院急救，目前昏迷指數3，尚未脫險。

大甲光田醫院指出，蔡員先送至通霄光田急救後恢復心跳，轉往大甲光田急診，目前生命徵象仍不穩定，積極搶救治療中，昏迷指數3，有生命危險。

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