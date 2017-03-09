偷東西被發現 拿出小刀護贓立變強盜罪

2017-03-09 12:19

［記者楊政郡／台中報導］蔡男2月到童綜合醫院探望友人，順道下手敲開一家「夾娃娃」機台，竊走價值2千多元財物，離去時被也是來醫院訪友的陳男等多人看見，與醫院保全人員一起團團圍住蔡男，蔡男拿出附有小刀的打火機揮舞，企圖逃離現場，混亂間刺傷陳某，原本竊盜犯行因此遭檢察官依準強盜罪起訴。

起訴書指出，41歲蔡男今年2月12日到沙鹿童綜合醫院訪友，訪友結束後，就在機車停放處旁看到一家「夾娃娃」店，且現場無人看顧，蔡男拿出打火機附有小刀，敲開一台娃娃機，竊走金箔吊飾等價值約2650元財物，放進包包準備牽機車走人。

但準備前往該醫院訪友的陳某等多人，看到蔡男的偷竊行徑，基於正義情結，想要阻止他離去，喚來友人及醫院警衛人員，一起團團圍住蔡男，詢問蔡男是不是偷東西？沒想到蔡男卻直承，「有偷東西啊，要報警你就報啊」，還是坐上機車發動引擎，陳某出手拔下機車鑰匙，蔡某見狀藉口上廁所、便利商店買東西，趁機就想走，並拿出附有小刀的打火機揮舞，一直威嚇大夥不要靠近，陳因在後追趕，一時跌倒，遭蔡男以小刀插傷左肩，最後追到急診室右側時，警察趕到現場，順利將蔡男逮捕。

檢察官認為，被告竊盜罪嫌，但後來為了防護贓物，拿出刀械威嚇陳某等人，依準強盜罪論。