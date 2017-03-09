廢棄物丟「荒郊野外」 原民醫師：那是我家門口！

雙和醫院醫師劉恆維。（圖擷取自雙和醫院官網）

2017-03-09 12:18

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組第二次會議8日召開，討論環境犯罪議題時，部分與會人士指出，不肖業者常把廢棄物非法傾到在荒郊野外，造成查緝困難，聽在與會原住民委員、雙和醫院神經外科醫師劉恆維覺得刺耳，直言所謂的「荒郊野外」，其實就是原住民的家門口！

劉恆維表示，外界認為的深山幽谷，對他們原住民來說，其實就是家門口，家門口遭人亂倒廢棄物，受害感非常直接，但因通報環保單位不便，通常還是先請當地派出所員警處理。

劉恆維建議，司改可朝建立即時通報、暢通報案機制而行，畢竟山上的路不多，路過的車子就那麼幾輛，是誰非法傾倒廢棄物其實不難蒐證，若環保單位能即時接到通報並趕來，可降低取締難度。

另名委員、政治大學政治學系教授湯京平附議，認為受害人可以馬上舉報，可抑制不法業者僥倖心，同時建議居民成立自主巡守隊，擴大公民參與。