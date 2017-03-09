18歲無照男 躲警察自撞路樹車毀人傷

2017-03-09 11:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕剛滿18歲的黃姓男子，今天清晨無照駕駛租來的轎車，卻忘了開大燈，遭警方攔查，黃男心虛猛踩油門加速逃逸，因車速過快，轉彎失控衝路樹，車頭全毀，駕駛輕傷。

警方調查，今天凌晨4時30分許，黃姓男子未開大燈，遭巡邏警網發現攔查，黃男加速甩開攔查警車，卻在鳳山區中崙四路自撞路樹，車頭全毀，安全氣囊爆開，轄區警方獲報趕抵，黃男蹲坐在地痛苦呻吟，經酒測值為零，將黃送醫，幸僅皮肉傷。

因無照駕駛，警方開單告發，黃稱，車子是友人租來的，打算幫友人開回家，由於黃男車內有怪味，警方懷疑黃男吸毒，採尿送驗。