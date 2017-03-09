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連續提款露餡 竹市警查獲鴛鴦通緝犯

2017-03-09  11:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕楊姓男子昨頭戴鴨舌帽，臉戴口罩在新竹市一間賣場內ATM前連續提款，卻遇上反詐騙佈崗的警方，被查出是詐欺通緝犯，警方盤查楊男時，發現楊妻在遠處觀望，不敢接近，上前詢問時卻發現她也因詐欺案被通緝，讓警方傻眼。

警方調查，52歲楊男與妻子都犯下詐欺案，分別於105年、104年遭法院發布通緝，9日晚間，楊妻開車載楊男到市區一家賣場，楊男持女兒提款卡到ATM前陸續提領現金5次共10萬元。

由於楊男行徑太像詐欺提款車手，引來一旁員警注意，上前關切一查，竟發現楊男是通緝犯，正當員警準備將楊男帶回偵辦時，發現楊妻在對街東張西望，面露焦急神情，警方上前關心，意外發現她和楊男都被通緝，訊後將夫妻倆解送歸案。

警方表示，為有效防制詐欺提款車手，自2月起規劃轄內金融機構ATM埋伏、巡邏等勤務，積極針對可疑提款人進行盤查並抄錄個人相關資料，並要求落實執行。

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  • 警方調查，52歲楊男與妻子都犯下詐欺案，分別於105年、104年遭法院發布通緝。（記者王駿杰翻攝）

    警方調查，52歲楊男與妻子都犯下詐欺案，分別於105年、104年遭法院發布通緝。（記者王駿杰翻攝）

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