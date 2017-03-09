都是手機惹的禍 讓年輕男女觸法
2017-03-09 10:55
［記者楊政郡／台中報導］陸姓男子5年前與前女友郭女做愛後，偷偷拍下她裸露上半身照片留念，陸男換女友後照片沒刪除，被葉女發現心生醋味，竟把裸照以臉書私訊給郭女，在私訊中嗆聲「隨時可能外流，妳沒安全感是妳的事」，陸男依妨害秘密罪判拘役50日，手機要沒入或追徵，葉女依散布而持有猥褻物品判拘役50日。
判決書指出，陸男與郭女在101年結識，兩人在龍井區中興路租屋處發生性行為，而陸男也在郭女不知情狀況下，以手機偷拍了4張郭女上半身裸照，一直儲存在手機內作為紀念。
而在104年陸男另又結識葉姓女友，又把葉女帶到上述租屋處，不料讓葉女在手機中發現上述照片，葉女心生不滿，繼續滑手機把上述照片以臉書私訊方式傳給郭女，在私訊中又嗆聲「隨時可能外流，妳沒安全感是妳的事」，郭女看到後心生畏懼，立即報警並委由律師提告。
這對年輕男女同時被告，陸男坦承犯罪事實，葉女辯稱她沒有散布猥褻照片及恐嚇犯意，法官認為事實明確葉女還以無犯意自辯，毫無悔意，也無尋求被害人諒解之意，被告兩人自稱都是大學畢業，陸男依妨害秘密判拘役50日，手機要沒入或追徵，葉女依散布而持有猥褻物品判拘役50日。
法官說，兩人都是隨手玩玩手機就觸法，不得不慎阿！
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