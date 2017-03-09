論文造假案外 台大教授張正琪將告網友誹謗

2017-03-09 10:56

〔記者錢利忠／台北報導〕捲入台大生化所教授郭明良團隊論文造假風暴，而被剝奪教授資格的台大口腔生物科學研究所教授張正琪，本月2日曾召開記者會，指被台大校長楊泮池要求閉嘴，並稱她是政治鬥爭的犧牲品；此新聞曝光後，網友謾罵聲不斷，網路負評多達13萬8000多筆，張正琪不滿4名網友留言涉侮辱其名譽，今天下午2點將赴台北地檢署提告4人加重誹謗。

本月2日，遭解聘、撤銷教授證書的張正琪，於記者會上泣訴，指自己是政治鬥爭下的犧牲者、誤入叢林的小白兔與代罪羔羊，痛批此次審議結果背離事實，強調自己沒造假卻被重懲，對她非常不公平；她並透露去年11月，台大校長楊泮池等高層曾要求她閉嘴。

上月24日，台大針對郭明良論文造假案召開教評會，做出解聘生化科學所教授郭明良、口腔生物科學研究所教授張正琪等決議，張正琪的教授證書因此被撤銷，5年內將無法再向台大申請教職及研究計畫補助。

張正琪當時於記者會上表示，台大教評會共調查17篇論文，認定有4篇造假，主要是圖片造假，但她在這4篇論文中，並不負責實驗及圖片，且其中2篇她還是第三作者，另2篇則未參與，遭撤稿的2008年JBC的論文，她僅是第三作者卻遭重懲，為捍衛個人清白，將依法定程序進行申覆與行政訴訟。