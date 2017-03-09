貪圖3萬小利 男子自甘充當人頭老公
2017-03-09 10:37
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名59歲的馮姓男子，僅因貪圖3萬元酬金，五年前竟甘願充當假老公，前往中國「假結婚」掩護對岸謝姓女子來台工作，案經移民署查獲，高雄地檢署今將馮男依偽造文書、違反兩岸人民關係條例等罪提起公訴。
檢方起訴指出，家住苓雅區的馮姓男子，明知中國人民未經主管機關許可，不得來台，且並無與中國籍謝姓女子（通緝中）結婚本意，只因貪圖孫姓女子（另案由北檢偵辦）允諾給予新台幣3萬元代價，應允擔任假結婚之人頭丈夫，孫女支付旅費、徐姓男子（另案偵辦）先前往中國安排馮男的住宿，再通知馮男於100年3月間前往中國當地假結婚娶福建謝姓女子，取得公證結婚證書後，安排謝女以依親名義來台。
案經移民署台北市專勤隊清查謝女在台北內湖戶政事務所申辦的登記結婚案件，發現馮男涉嫌充當人頭老公，將全案送辦。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 文化部擬增設「文策院」pk韓國「振興院」
- AV女優放棄高薪 變成樸實傳教士
- 亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊
- 作家張娟芬出席 關心檢察官定位
- NBA》還是無法連勝！林書豪拿16分無力率籃網贏球
- 躋身Tesla供應鏈 興勤2月營收3.95億元、年增率24.97％
- 文總今開會員大會 蔡接會長
- 經典賽》台灣頑強抗荷惜敗 南韓球迷自暴自棄
- IS要崩解了？傳領袖逃到沙漠村落躲藏
- 李妍憬互毆案開庭 承諾以後「會乖一點」
- 駕公務車溜差去算命 GPS全都錄
- 《中英對照讀新聞》All French citizens are now organ donors unless they opt out 法國人如今全是器官捐贈者 除非自行退出
- 《自由廣場》懷念「陳同學」的林老師
- 東部地牛翻身 宜蘭4級最大
- 我官員再談張志軍》習近平稱兩岸要心靈契合 國台辦卻只建議對付台灣當局
- 因應金正男遇刺 總統維安將加強、新增醫務人員
- 國姓鹿神祭 週末鮮鹿茸大方送
- 中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬
- 洛杉磯市長選舉 賈西迪當選連任
- 馬念先搞怪 糯米糰古裝上陣
- 《自由廣場》照顧人力擺不平 長照桃花源還很遠
- （圖多）女友火辣破表 暮光女雄性激素炸裂剃成小平頭
- 《自由廣場》為海巡署喝采！
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 哈瑪星、鹽埕老屋再造 最高百萬補助
- 醉女要求「打斷我的腿」 2男當場實現她願望
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 三上悠亞誘人 詮釋完美女友
- 台股開盤下跌13.4點 報9740.05點
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
- 冠脂妥偽藥案 衛福部長：不打算懲處任何人
- 福里安花神咖啡 進駐新光三越A9
- 張智成「床上」追愛 一秒變格雷
- 馬頭山掩埋場環評 首見地方支持聲浪
- 腥聞纏身切財源 陳艾琳斷開潮牌事業離定了
- 中國反韓情緒高漲 連南韓足球隊也遭殃
- 經典賽》荷蘭「台灣殺手」葛瑞戈爾斯 曾對台敲再見轟
- 留血人形 重現基隆308大屠殺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貪圖3萬小利 男子自甘充當人頭老公
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分