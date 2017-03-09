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貪圖3萬小利 男子自甘充當人頭老公

2017-03-09  10:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名59歲的馮姓男子，僅因貪圖3萬元酬金，五年前竟甘願充當假老公，前往中國「假結婚」掩護對岸謝姓女子來台工作，案經移民署查獲，高雄地檢署今將馮男依偽造文書、違反兩岸人民關係條例等罪提起公訴。

檢方起訴指出，家住苓雅區的馮姓男子，明知中國人民未經主管機關許可，不得來台，且並無與中國籍謝姓女子（通緝中）結婚本意，只因貪圖孫姓女子（另案由北檢偵辦）允諾給予新台幣3萬元代價，應允擔任假結婚之人頭丈夫，孫女支付旅費、徐姓男子（另案偵辦）先前往中國安排馮男的住宿，再通知馮男於100年3月間前往中國當地假結婚娶福建謝姓女子，取得公證結婚證書後，安排謝女以依親名義來台。

案經移民署台北市專勤隊清查謝女在台北內湖戶政事務所申辦的登記結婚案件，發現馮男涉嫌充當人頭老公，將全案送辦。

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