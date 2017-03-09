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三寶路上360度大迴轉 自撞？真相是…

休旅車在路中央360度迴轉後撞上路邊轎車。備註：照片來源翻攝自網路。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-09  10:30

〔記者曾健銘／新北報導〕有網友昨日在臉書社團分享一段行車紀錄影片，指出昨日下午行經新莊區新泰路464號前，對向車道1輛白色休旅車疑似要倒車迴轉，跨越雙黃線，孰料卻突然往後暴衝，在馬路上360度轉一圈後撞上停在路旁的小轎車才停下，讓目擊民眾嚇得直呼：「太可怕了吧！」影片一上傳立刻引起網友熱議，紛紛痛批：「三寶不要出門好嘛！」

新莊警方調查發現，52歲李姓休旅車駕駛患有癲癇症，當下他在倒車時疑似癲癇復發，無法控制車輛才導致失控撞上路邊轎車，經第一線警員表示，到場後發現李男雖意識清楚，但無法言語，所幸送醫後已無生命危險。

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休旅車車尾板金凹陷。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

小轎車的左側車身板金凹陷。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

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