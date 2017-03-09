酒駕男撞翻車 否認狂飲通宵只吃燒酒雞

2017-03-09 10:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕又是酒駕肇事！台中市一名32歲陳姓男子，今天上午7時許，駕駛自小客車在台中市北區直接撞上待轉彎的計程車，由於陳男駕車的速度很快，不但把計程車撞壞，他自己也翻車，所幸兩名駕駛都沒有明顯傷勢，陳男否認徹夜喝酒，宣稱是吃燒酒雞吃到清晨4時許，但他不願說明在哪裡吃燒酒雞，由於酒測達0.85毫克，「要吃幾鍋才會有這麼高的濃度？」警方對他的說法存疑，依公共危險罪嫌法辦。

台中市警局二分局永興派出所調查，陳男上午駕駛黑色豐田廠牌自小客車，在上午7時22分，於北區進化北路與梅川西路口，直接撞上待轉彎的計程車，自小客車當場翻車，計程車也嚴重損壞，警方發現陳男全身散發酒味，酒測濃度高達0.85毫克。

陳男否認喝酒，宣稱吃燒酒雞一直吃到清晨4時許，返家途中疏忽，因疲勞而撞車，他一再強調，自己沒有喝酒，純粹吃燒酒雞，但他不願說明吃燒酒雞的地點，只說是在台中市中華路一帶，警方對他的說法存疑，依公共危險罪嫌法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆