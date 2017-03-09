邱主任遭憲兵上校鹹豬手？ 憲指部展開調查
2017-03-09 08:09
邱惠美再度登上媒體版面。（資料照，取自童仲彥臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕前陣子在台北市議員童仲彥家暴案中，爆紅的「邱主任」邱惠美又躍上媒體版面。她被媒體拍到與14位男性友人吃薑母鴨歡聚，席間憲兵指揮部情報處情報組長呂正芳疑似對她伸出鹹豬手，對此憲兵指揮部表示將展開調查。
《鏡週刊》日前報導，邱惠美現身台北市中山區一間薑母鴨店，與14名男性友人歡聚，大家聊天的焦點都是邱的近況。週刊指出憲兵指揮部情報處情報組長呂正芳坐在她身旁，疑似想搭訕邱加LINE，甚至發生肢體碰觸。
報導指出，呂正芳回應自己不認識邱惠美，當天是朋友介紹認識，他強調自己當時並無喝醉，無不當肢體接觸。
媒體報導，對此憲兵指揮部昨晚發出新聞稿指出：
一、本屬呂姓上校於民國106年3月2日夜間與友人同往餐敘，席間經其他友人介紹與邱姓民女認識，致衍生報載情事。
二、本部獲悉上情後，隨即展開行政調查，若查呂上校違反軍紀營規，將予適懲。若否，仍將援引為案例，持續教育所屬避免夜間無謂邀約、應酬，杜絕類案再生，以維軍譽。
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