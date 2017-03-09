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查緝私娼 警反遭疑似三七仔毆傷

2017-03-09  06:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕令人震驚！新竹縣警察局昨天深夜到湖口鄉榮光路一帶執行掃黃勤務，派2名便衣警員喬裝嫖客，跟著皮條客進入房間查緝，確認有賣淫行為後，出示證件表明身分抓人；沒想到，突然從外面衝進7、8名年輕男子，圍毆2警員，支援警力到場時施暴者已逃逸無蹤，其中一警員遭器物敲擊恐有腦震盪。

警方表示，事後逮回3名私娼和2名嫖客，依法偵辦中；不過，第一次掃黃遇到疑似三七仔反抗，反毆傷警員，涉嫌妨害公務，卻都全數逃逸，正全力追查中。

警方表示，湖口鄉榮光路一帶私娼寮，列為不定時掃黃的目標；但昨晚執勤時，2名警員雖表明警察身分，對方依舊拳打腳踢不停手，警員勢單力薄，從私寮寮房內一路被追打到戶外，狼狽呼救，線上巡邏警力雖自附近獲報支援，但因有段距離，趕到時圍毆的一伙男子已逃跑了。

警方說，遭毆打的2名警員全身多處挫瘀傷，送往竹北東元醫院觀察治療，傷勢不重，但其中1人頭部被不明東西重擊，恐有腦震盪之虞。

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  • 新竹縣警察局昨天深夜到湖口鄉榮光路一帶執行掃黃勤務，卻反遭年輕人毆傷並逃逸無蹤。榮光路示意圖（資料照）

    新竹縣警察局昨天深夜到湖口鄉榮光路一帶執行掃黃勤務，卻反遭年輕人毆傷並逃逸無蹤。榮光路示意圖（資料照）

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