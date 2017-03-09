OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
2017-03-09 06:59
女上班族患有雙重人格，卻被男性友人藉機性侵。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕一名30歲幹練的女上班族患有雙重人格，在特定的條件下，會轉換成需父親呵護的6歲小女孩，她的友人得知後，竟稱要幫她「祕密性教育治療」，解決她的困擾，他每週一次藉此性侵女子，整件事情是女子在看精神科醫師聊天時才曝光！
《蘋果日報》報導，這名被害女子是創傷壓力症候群（PTSD）患者，自小她的父親就常常家暴，導致她身心受創，逐漸衍生雙重人格。在女子的內心深處，渴望被父親愛護，所以只要有大她多歲的男子，講話的口吻又像她的父親，就會喚起她內心深處的小女孩，這時她的聲音和心智都會變成小女孩的模樣。10年前被害女子的44歲男同事帶她去看房子，當時該男以命令式口吻要求她脫衣，這喚起她內心深處的小女孩，當時只好任由他擺佈。
過了幾年，被害人認識了大她17歲的邱男，兩人是無話不談的好友，在一次的聊天中，她告訴邱男自己的病情，也透露了在特定的條件下，會轉換成小女孩的情況，也將多年前被猥褻性侵一事告訴邱男，沒想到邱男告訴她，這些都是因為缺乏性經驗，又遭到性侵，願意無條件的替她進行「祕密性教育治療」，幫她治療。後來被害女子發現邱男有老婆，在身心上有極大的拉扯，告訴邱男自己生不如死，邱男見事態嚴重，未再有進一步動作，兩人沒繼續往來。
被害女子的精神狀況越來越嚴重，有次她到醫院治療時，和醫生提及過去和2名男子發生過性關係的事情，讓她身心感到極大壓力，醫師認為事態嚴重主動通報，雖然邱男否認，但有當時的對話記錄，加上邱測謊都沒通過，台北地檢署調查後，依乘機性交罪將邱男起訴。
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