掃黃不敵皮條客 2警慘遭圍毆成傷

2017-03-09 06:10

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣警局昨天深夜執行掃黃勤務，卻傳出喬裝嫖客的2名便衣警察慘遭皮條客圍毆成傷，目前警方逮捕3名私娼及2名嫖客，但逞兇的7、8名嫌犯都跑光光。

《蘋果日報》報導，喬裝嫖客的2名警員隨皮條客進入私娼寮，見有性交易行為後出示證件表明身分，突然從外面衝進7、8名年輕人，對著2警拳打腳踢，支援警力到場時，嫌犯早已逃逸，2名警員受傷送醫治療，其中1人有腦震盪之虞。