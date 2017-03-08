司改會議》人民不相信司法 蔡碧玉怪名嘴
2017-03-08 22:38
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組8日召開第二次會議，會中除討論環保案件的司法改革，還談到法官的多元進用方案，邀請司法官學院院長蔡碧玉報告，報告結束前，蔡碧玉突指出影響人民司法信賴的因素是「媒體」，並說72.7%的民眾相信名嘴所言「有錢判生，無錢判死」，引發與會委員、新台灣和平基金會執行長馮賢賢批評其言論「沒有邏輯」！
蔡碧玉原在講解司法官進用的管道，話鋒一轉，突然提出司法院統計處所做的「105年一般民眾對司法認知調查報告」，指民眾獲得司法資訊的來源前3名為電視、網路、報紙，並將資料連結為媒體就是「影響司法信賴的因素」。
此時，第三分組召集人瞿海源指蔡碧玉的報告已逾時，惟蔡碧玉仍堅持多講2分鐘，並說「只有」3.2%的人因親身體驗，而影響對司法的觀感，其餘72.7%的民眾都是聽名嘴的話，才誤解司法。
蔡碧玉的簡報另寫著「媒體自律？妨害司法罪？」暗示兩者之間應有所連結。最後，蔡碧玉做出結論，稱要提升人民對司法的信賴度，需「約束失控的媒體」。
馮賢賢聽了不置可否，指本身雖也對媒體不滿，但蔡的言論「令人錯愕」！司法無法令人民信賴，是有事實基礎的，並不只是因為名嘴作怪，大家就不信任司法。
馮賢賢痛批，蔡碧玉說「只有」3.2%的人因為真實案例而不相信司法，但若母數是全體國民，這代表有超過70萬的人親身受害，它們才會如此痛苦，如果比例更高，那這個國家要暴動了。
馮賢賢直言，蔡碧玉的說法「沒有邏輯」，法務部作為一個被改革的單位，應該虛心檢討體制上的盲點，才能為司改找到出路。
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