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孫宏新救難溺斃 消防局擬以「徵用民力」撫卹300萬

孫宏新今天上午下撤過溪時，不幸溺斃，被空勤直升機吊掛接駁救護車送醫，到院前失去生命跡象，經急救仍於12時44分過世。（記者王錦義攝）

2017-03-08  22:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局消防員李盈勳攀登花蓮南二子山失蹤，協助救人的「磐石」搜救隊員孫宏新，上午遭湍急水流沖走，救起時已無生命跡象，他的妻子及兩女兒得知已搭火車趕往現場，同事及友人都對他發生意外感到震驚與不捨，另據了解，孫男雖非警、義消人員，但台北市消防局擬以消防法救難「徵用民力」給予撫卹，最多可領300萬元。

磐石搜救隊是民間義工組織，成員由愛登山、溯溪的夥伴自發組成，裝備都是自己的，沒領任何薪水，平日要出任務，還是靠隊員自己出錢，吃住才有著落，由於經費拮据，無法替隊員保相關意外保險；台北市消防局表示，磐石隊員雖非登記編制內的義消人員，但因搜救死亡，將替他爭取依消防法第30條，以「徵用民力不幸死亡」給予撫卹，最多可得300萬元，另消防署也將發給10萬元慰問金。

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