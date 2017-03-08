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警助憂鬱婦尋回愛車 彷如電影「擺渡人」

2017-03-08  21:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕憂鬱症病婦王女日前騎車到愛河附近投河輕生，被參加國際鐵人三項競賽的選手救起，她的丈夫怕妻子找不到愛車而加重病情，連3天找不到機車，只好求助警方，前金分駐所員警如同電影「擺渡人」，儘量幫助「落水者」縮短失意過程。

副所長吳佳霖今天表示，這對夫妻前來求助時，他一眼認出是投河的王姓婦人，她的丈夫感歎說，妻子罹患憂鬱症已有10年，夫妻都相當辛苦，攜手共度難關，幸好遇到熱心的貴人，包括選手、警消和醫護人員，無個人都伸手救助。

憂鬱婦的故事讓吳佳霖想起電影「擺渡人」的情節，他表示，警、消人員如同這座城市的「擺渡人」，默默守護著市民，王姓婦人與丈夫的生活遭遇，有如劇中男主角梁朝偉的台詞：「不管你是失業或失戀，所有失意的人，我們都稱之為落水者，擺渡人就是儘量幫助他（她）們縮短失意過程」。

吳佳霖開著警車帶婦人和她的丈夫，回到愛河四周找尋，終於找回愛車，憂鬱婦也難得展露一抹笑顏。

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  • 罹患憂鬱症婦人日前投河輕生，幸被三鐵選手和消防人員救起。（資料照，記者黃良傑翻攝）

    罹患憂鬱症婦人日前投河輕生，幸被三鐵選手和消防人員救起。（資料照，記者黃良傑翻攝）

  • 前金分駐所副所長吳佳霖（右一），扮演擺渡人協助病婦尋回愛車。（記者黃良傑翻攝）

    前金分駐所副所長吳佳霖（右一），扮演擺渡人協助病婦尋回愛車。（記者黃良傑翻攝）

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相關關鍵字： 憂鬱症 擺渡人 跳河輕生 鐵人三項
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