女大生不慎把iPhone丟進垃圾車 幸運找回

嘉義大學一名柯姓女大學生，不慎遺落iPhone SE手機在垃圾車內，昨天清潔隊協助找回，直呼好幸運，右為清潔隊長謝英鋒。（市環保局清潔隊提供）

2017-03-08 20:47

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義大學柯姓女大生前天不小心把iPhone手機連同垃圾，一併丟進垃圾車，不料在垃圾車斗下緣幸運找回，今向嘉義市環保局清潔隊致謝！

柯姓女大生昨天傍晚在興業西路倒垃圾時，不慎將iPhone SE手機連同垃圾袋，一併丟入垃圾車，昨天上午發現手機不見了，中午11點40分連忙打電話給市環保局清潔隊詢問，清潔隊派員搜索，30分鐘內在收運路線垃圾車車斗下緣，果然發現一支iPhone手機，經確認型號、顏色無誤，通知柯女領取。

柯姓女大生說，昨天發現手機不見，就連忙撥打手機號碼，發現手機會響，於是透過手機定位尋找，懷疑被丟入垃圾車內，而向清潔隊詢問。

今柯女向清潔隊致謝，表示手機因此些微受損，但只花1000元就修好，很感謝清潔隊協助。