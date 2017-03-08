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喝碗熱湯吧！搜救登山失蹤消防員 慈濟人送暖

2017-03-08  20:58

〔記者花孟璟／花蓮報導〕北市消防局消防員李盈勳假日爬花蓮南二子山失蹤，連日已有一百多人上山救援，今天上午還有下撤的北市磐石救難隊員孫宏新不幸溺斃，花蓮縣消防局、國軍在鳳林消防分隊設置前進指揮所，消防局斜對面的鳳林慈濟靜思堂人員送來毛毯、熱食，關心守候的家屬，相當暖心。

失蹤消防員李盈勳搜救今天第5天，鳳林消防分隊的救災前進指揮所，人員忙碌穿梭，不時進行開會討論救災進度，上午又傳出救難隊員落水罹難，讓消防局全體動員忙得不可開交。

而失蹤消防員李盈勳的家屬們這幾天守候在消防隊，家屬們眼眶泛紅、拿出地圖和救難人員討論「哪個地方還能再去找」？焦急的心情全寫在臉上！

慈濟基金會花蓮志工聞訊，準備熱湯、40件毛毯提供給現場救難人員、家屬，「冷嗎，要不要毛毯」？現場也烹煮熱湯、薑茶提供給救難人員及家屬。

而落水的孫姓救難隊員，中午由直升機尋獲後吊掛送往台北榮總鳳林分院急救，中午12時44分急救無效不幸過世，在家屬抵達前，慈濟志工即動員前往醫院為往生者助念。慈濟基金會表示，已提供毛毯40件、暖暖包等物資，預計明天早上空勤直升機進行物資空投時，一併提供給山區紮營的搜救人員。

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  • 喝一碗熱湯吧！慈濟基金會志工到鳳林消防隊設立關懷站，提供熱湯、毛毯給救難人員。（記者花孟璟翻攝）

    喝一碗熱湯吧！慈濟基金會志工到鳳林消防隊設立關懷站，提供熱湯、毛毯給救難人員。（記者花孟璟翻攝）

  • 慈濟志工提供熱湯熱食給消防局指揮中心的人員。（記者花孟璟翻攝）

    慈濟志工提供熱湯熱食給消防局指揮中心的人員。（記者花孟璟翻攝）

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