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梁女遺失的手機 竟被程宇拿去當了

2017-03-08  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模遭性侵勒斃案，士林地檢署暫時排除兇嫌程宇的女友梁思惠在場，另外還查出梁女遺失的手機，原來是遭程宇拿到當鋪典當。

檢警3日調閱案發大樓外監視器，被程宇指認誤導，認定同行女子是女友梁思惠，對2人聲押禁見獲准，後續追查卻發現，同行女子其實是被害人陳姓女模，另名戴毛帽女子則是藝人黃甄妮，6日趕緊撤銷對梁女的羈押。

綜合媒體報導，據悉，梁女稱手機在2月20日就遺失，疑似是被程宇拿走的，檢方調查後，在當鋪找到梁女遺失的手機，確實是遭程宇拿到當鋪典當換現金。

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  • 檢方在當鋪找到梁女遺失的手機，確實是遭程宇拿到當鋪典當換現金。（資料照，記者黃捷攝）

    檢方在當鋪找到梁女遺失的手機，確實是遭程宇拿到當鋪典當換現金。（資料照，記者黃捷攝）

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