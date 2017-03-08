通緝犯得知被收押 竟在地檢署鬧上吊

2017-03-08 20:15

［記者黃捷／台北報導］40歲毒品通緝犯李信輝涉犯竊盜、偽造文書、毒品、妨害公務4罪，遭北市北投警方移送法辦，士林地檢署當晚聲押獲准，李嫌得知被羈押，竟在士檢拘留室脫外套上吊，所幸掙扎時「呃」了一聲，驚動法警及時被發現，才未釀成遺憾。

李嫌2日凌晨將偷來的小轎車停放租屋處樓下，因車牌以貼紙改造，巡邏員警發現後，通報支援埋伏附近，3小時後李嫌果然下樓取車，但見大批員警現場，情急之下竟衝撞員警；警方開3槍擊破輪胎，並將李嫌拖下車制伏，隨後在車內起獲大量毒品及竊盜工具，詢後移送士檢偵辦。

檢方複訊後聲請羈押獲准，李嫌得知結果，返回拘留室後突然情緒不穩，竟脫掉身上外套，懸掛在欄杆上企圖上吊輕生，吊起瞬間不自覺發出「呃」的一聲。

士檢新進法警陳俊元、李俊儀聽到聲音，立刻前往查看，趕緊救下李嫌，並通報救護車前來，經救護人員評估後幸無大礙，沒有外傷，2員不僅阻止一場悲劇發生，也順利收押李嫌，讓他受到應有的懲罰。