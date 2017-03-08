| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

通緝犯得知被收押 竟在地檢署鬧上吊

2017-03-08  20:15

［記者黃捷／台北報導］40歲毒品通緝犯李信輝涉犯竊盜、偽造文書、毒品、妨害公務4罪，遭北市北投警方移送法辦，士林地檢署當晚聲押獲准，李嫌得知被羈押，竟在士檢拘留室脫外套上吊，所幸掙扎時「呃」了一聲，驚動法警及時被發現，才未釀成遺憾。

李嫌2日凌晨將偷來的小轎車停放租屋處樓下，因車牌以貼紙改造，巡邏員警發現後，通報支援埋伏附近，3小時後李嫌果然下樓取車，但見大批員警現場，情急之下竟衝撞員警；警方開3槍擊破輪胎，並將李嫌拖下車制伏，隨後在車內起獲大量毒品及竊盜工具，詢後移送士檢偵辦。

檢方複訊後聲請羈押獲准，李嫌得知結果，返回拘留室後突然情緒不穩，竟脫掉身上外套，懸掛在欄杆上企圖上吊輕生，吊起瞬間不自覺發出「呃」的一聲。

士檢新進法警陳俊元、李俊儀聽到聲音，立刻前往查看，趕緊救下李嫌，並通報救護車前來，經救護人員評估後幸無大礙，沒有外傷，2員不僅阻止一場悲劇發生，也順利收押李嫌，讓他受到應有的懲罰。

廣告
  • 40歲的毒品通緝犯李信輝每次被逮時習慣裝可憐。（記者陳恩惠翻攝）

    40歲的毒品通緝犯李信輝每次被逮時習慣裝可憐。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上吊 通緝犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：通緝犯得知被收押 竟在地檢署鬧上吊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.