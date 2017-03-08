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作家張娟芬出席司改會議 關心檢察官定位問題

2017-03-08  20:42

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議昨召開第3組第2次分組會議，作家張娟芬因先前還在匈牙利攻讀博士學位，本月1日才返國，未出席第1次會議，昨她首次出席參與，她說在此組她關心的是檢察官的法律定位議題，檢察官與司法官的分際應清楚劃分。

張娟芬的哥哥、台中高等行政法院法官張升星，也是第2組司改國是會議委員，2人是本次國是會議唯一兄弟姊妹檔。

會後她說，會中討論的環保議題大致上沒爭議，頗有共識，只是做法還要集思廣義，她比較關切的是下次要討論的檢察體系組織調整、檢察官法律定位問題，她認為法官、檢察官應二元發展互相制衡，若混淆在同一體系，就可能侵害到被告的人權。

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