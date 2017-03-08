收不到房租 色房東竟騷擾女房客
2017-03-08 20:22
〔記者王定傳／新北報導〕育有3女的媽媽小美（化名）因經濟困頓，寄人籬下，沒錢繳租，又遇上壞房東，對方竟要她按摩服侍，四度騷擾摸胸、大腿，還猥褻地說：「怎麼那麼軟！」被害者提出求償150萬，劉因病死亡，新北地院判劉妻及兒子在繼承遺產範圍內，賠償小美6萬元。
102年間，小美向劉男租屋，因經濟狀況不佳，無法按期繳租，請求寬限，隔年1月22日中午，劉男先請警察趕人，隨後折返開口要求按摩，小美拒絕，劉男嗆說：「欠我錢要幫我做事」，小美不得不從，過程中，劉男卻趁機以手肘觸碰胸部，小美嚇傻閃躲，劉仍要求繼續按摩，小美氣得說：「你去找按摩師！」
劉男起身時，還伸手摸她大腿內側一把，小美報案，劉男才離去，小美自覺欠租，未向警方說出遭性騷擾一事；隔天，劉又以腿酸要求按摩，小美回說：「我沒有這個義務，該還的錢我會還，只是需要一點時間」，劉男離開前再伸出狼爪抓胸。
同日稍晚，劉男以尿急為由要求進門，跑到房間翻查小美的內褲，拿起內褲狂聞說：「你家真的都女生喔」，並以手臂擠她胸部說：「怎麼那麼軟」。2月21日晚間，劉又再度伸手摸胸，小美忍無可忍報警處理。
劉男否認，一審法院不採信，依違反性騷擾防治法、強制等罪，判拘120日，上訴時，劉因病死亡，高院改判公訴不受理。小美認為劉男利用經濟上優勢，欺凌騷擾，未曾道歉，提出求償，劉男的妻小說本案已超過2年時效，法官認定並未超過，判他妻小須賠償小美精神慰撫金6萬元。
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